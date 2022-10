Fabrication de marionnettes pour Halloween

2022-10-25 – 2022-10-25 À l’origine, Halloween est une fête celtique, tout droit venue d’Irlande, pour célébrer la nouvelle année. Venez fabriquer vos marionnettes pour Halloween. Squelettes mobiles, petits diablotins… tous les monstres sont admis !Animation proposée par Etudes et Chantiers, relais Europe du Département. Animé par Berit Schwarm. A partir de 5 ans. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

