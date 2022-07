Fabrication de Marionnettes

2022-07-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-15 12:00:00 12:00:00 Tarif : 5 €

Inscription obligatoire 05 62 40 87 86 L’atelier Geppetina, c’est la fabrication de marionnettes en matériaux recyclés. Alors, venez inventer et fabriquer des marionnettes drôles ! Cette animation s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans mais aussi aux adultes. Tarif : 5 €

