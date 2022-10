Fabrication de lessive maison

Fabrication de lessive maison, 4 novembre 2022, . Fabrication de lessive maison



2022-11-04 14:00:00 – 2022-11-04 Aude à la Nature vous transmet des connaissances pour aller vers plus d’autonomie dans votre quotidien. Lors de cet atelier DIY, vous apprendrez à confectionner une lessive à la cendre, une lessive au lierre, un nettoyant ménager, et à utiliser la saponaire. Vous repartirez avec les recettes transmises et un pot de lessive. Les recettes transmises sont éprouvées : ce sont celles que j’utilise depuis plusieurs années dans ma vie quotidienne et dans ma propre démarche d’autonomie L’atelier se poursuivra par l’ouverture d’une boutique éphémère. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville