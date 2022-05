Fabrication de l’encre Gallo-ferrique Sauzet Sauzet Catégories d’évènement: Drôme

Sauzet

Fabrication de l’encre Gallo-ferrique Sauzet, 15 mai 2022, Sauzet. Fabrication de l’encre Gallo-ferrique Salle du Dauphin D 126 – Derrière la poste Sauzet

2022-05-15 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-15 17:30:00 17:30:00 Salle du Dauphin D 126 – Derrière la poste

Sauzet Drôme Sauzet À partir de la salle du Dauphin, vous vous rendrez à pied dans un espace

naturel, avec une spécialiste de la calligraphie et de l’enluminure, à la

recherche de chênes ayant des noix de galles. service.archives@montelimar-agglo.fr +33 4 75 53 21 22 https://www.montelimar-agglo.fr/ Salle du Dauphin D 126 – Derrière la poste Sauzet

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Sauzet Autres Lieu Sauzet Adresse Salle du Dauphin D 126 - Derrière la poste Ville Sauzet lieuville Salle du Dauphin D 126 - Derrière la poste Sauzet Departement Drôme

Sauzet Sauzet Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauzet/

Fabrication de l’encre Gallo-ferrique Sauzet 2022-05-15 was last modified: by Fabrication de l’encre Gallo-ferrique Sauzet Sauzet 15 mai 2022 Drôme Sauzet

Sauzet Drôme