du mercredi 8 décembre au samedi 11 décembre à La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines

Mercredi 8 décembre, de 15h à 16h30 De 7 à 12 ans Samedi 11 décembre, de 14h30 à 16h30 Parent/enfant (dès 5 ans) Réalisez une petite lanterne lumineuse d’inspiration japonaise, en carton recyclé, habillée de papier japonais. Avec son socle en bois, la lanterne peut être posée au sol ou mise sur l’eau pour flotter. Rendez-vous pour une mise à l’eau de lanternes le samedi 11 décembre à 17h. Découvrez tout le programme du Noël décalé de La Commanderie > ici Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Noël décalé de La Commanderie Avec Pol Brengel La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T17:00:00;2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T16:30:00

