Bassens Salle des fêtes de Bassens Bassens, Gironde Fabrication de jouets Salle des fêtes de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Fabrication de jouets Salle des fêtes de Bassens, 15 décembre 2021, Bassens. Fabrication de jouets

Salle des fêtes de Bassens, le mercredi 15 décembre à 15:00 Tout public, gratuit.

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance Salle des fêtes de Bassens avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Salle des fêtes de Bassens Adresse avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Salle des fêtes de Bassens Bassens