Vous avez un bon couteau, un peu d'habileté, de la patience, de l'imagination, parfait …, ça va siffler, claquer ! Mais avant, il vous faudra trouver la bonne branche de noisetier, vider le bon morceau de sureau, ou fixer la bonne herbe de nos campagnes. Balade champêtre idéale en famille ! Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Tarif unique : 2€ Jeudi 21 juillet 2022 – De 14h30 à 17h – Pleurtuit

