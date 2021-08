Saint-Herblain Jardin de la Rabotière Loire-Atlantique, Nantes Fabrication de jeux en bois – Voir, lire, jouer dehors Jardin de la Rabotière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fabrication de jeux en bois – Voir, lire, jouer dehors Jardin de la Rabotière, 15 septembre 2021, Saint-Herblain. 2021-09-15

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Les bibliothèques de Nantes et de Saint-Herblain vous donnent rendez-vous dans les parcs et jardins avec des livres pour les plus jeunes et des jeux pour tous les âges et tous les goûts. Activité gratuite à partir de 8 ans. Avec la Sauce ludique En cas de pluie ou de fortes chaleurs, les animations sont suceptibles d’être annulées ou déplacées. Jardin de la Rabotière Rue de Saint Servan Est Saint-Herblain

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Jardin de la Rabotière Ville Saint-Herblain lieuville Jardin de la Rabotière Saint-Herblain