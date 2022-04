Fabrication de gîtes à abeilles solitaires Muséum d’histoire naturelle, 18 mai 2022, Genève.

Muséum Genève participe à la [Fête de la nature](https://fetedelanature.ch/) ! Du 18 au 22 mai et dans toute la Suisse, des activités sont organisées par des passionnés de la nature pour vous emmener au cœur de la biodiversité dans des ateliers et des expérimentations directement sur le terrain pour vous sensibiliser à la richesse de notre environnement. Muséum Genève vous propose un atelier pour venir construire votre propre gîte à abeilles solitaires. Nous vous invitons à venir découvrir ces insectes fascinants et à apprendre comment mieux les protéger. Nos spécialistes vous accompagneront dans la réalisation de ces gîtes et vous donneront toutes les explications nécessaires pour apporter un réel bénéfice à cette espèce si précieuse à la biodiversité. **Détails:** * Dates: mercredi 18 mai et vendredi 20 mai 2022 * Lieu : Muséum d’histoire naturelle – Parc Malagnou * Horaire : de 10h à 12h45 et de 13h30 à 16h15 * Tout public – âge conseillé dès 12 ans, accompagné-e d’un-e adulte * Gratuit * Limité à 12 personnes par atelier * Sur inscription: [[mickael.blanc@ville-ge.ch](mickael.blanc@ville-ge.ch)](mickael.blanc@ville-ge.ch) En lien avec l’exposition temporaire [tout contre la Terre](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/tout-contre-la-terre/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/fabrication-de-gites-a-abeilles-solitaires/)

