Fabrication de décorations de Noël Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, samedi 7 décembre 2024.

samedi 7 décembre 2024 Fabrication de décorations de Noël Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Fabrication de décorations de Noël Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 2024-12-07 Rue François Rabelais Centre Envie de fabriquer soi-même ses décorations de Noël à partir de matériaux de récupération ? Venez participer à différents ateliers ludiques et créatifs !