Fabrication de décorations de noël avec la nature Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Fabrication de décorations de noël avec la nature Livarot-Pays-d’Auge, 3 décembre 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Fabrication de décorations de noël avec la nature Médiathèque la Fabrique Livarot Livarot-Pays-d’Auge

2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 Médiathèque la Fabrique Livarot

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Livarot-Pays-d’Auge Décorations de Noël :

Pour les amoureux de Noël et de la nature, pleins d’idées pour fabriquer des décorations à partir de matériaux glanés dans les champs et les jardins. Décorations de Noël :

Pour les amoureux de Noël et de la nature, pleins d’idées pour fabriquer des décorations à partir de matériaux glanés dans les champs et les jardins. lnicolle@agglo-lisieux.fr +33 2 31 48 18 10 Décorations de Noël :

Pour les amoureux de Noël et de la nature, pleins d’idées pour fabriquer des décorations à partir de matériaux glanés dans les champs et les jardins. Médiathèque la Fabrique Livarot Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Médiathèque la Fabrique Livarot Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Médiathèque la Fabrique Livarot Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Fabrication de décorations de noël avec la nature Livarot-Pays-d’Auge 2022-12-03 was last modified: by Fabrication de décorations de noël avec la nature Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge 3 décembre 2022 Calvados Livarot-Pays-d'Auge

Livarot-Pays-d'Auge Calvados