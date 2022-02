Fabrication de décoration de noël avec la nature médiathèque La Fabrique Livarot Catégories d’évènement: Calvados

Livarot

Fabrication de décoration de noël avec la nature médiathèque La Fabrique, 3 décembre 2022, Livarot. Fabrication de décoration de noël avec la nature

médiathèque La Fabrique, le samedi 3 décembre à 14:00

Décoration de Noël : Pour les amoureux de Noël et de la nature, pleins d’idées pour fabriquer des décorations à partir de matériaux glanés dans les champs et les jardins.

gratuit

Fabrication de décoration de noël avec la nature médiathèque La Fabrique Livarot Livarot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:00:00 2022-12-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot Autres Lieu médiathèque La Fabrique Adresse Livarot Ville Livarot lieuville médiathèque La Fabrique Livarot Departement Calvados

médiathèque La Fabrique Livarot Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot/

Fabrication de décoration de noël avec la nature médiathèque La Fabrique 2022-12-03 was last modified: by Fabrication de décoration de noël avec la nature médiathèque La Fabrique médiathèque La Fabrique 3 décembre 2022 Livarot médiathèque La Fabrique Livarot

Livarot Calvados