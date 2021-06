Darnétal Maison de la nature et des enfants Darnétal, Seine-Maritime Fabrication de Cosmétique – Atelier Parent-Enfant Maison de la nature et des enfants Darnétal Catégories d’évènement: Darnétal

Maison de la nature et des enfants, le samedi 26 juin à 14:30

Mon P’tit Atelier de la COP21 et la commune de darnétal vous proposent un atelier Parents-enfants de fabrication de cosmétiques Le samedi 26 juin 2021 de 14h30 à 16h00 – 16h30, à la maison de la nature et des enfants de Darnétal, confectionnez : – 1 gel lavant corps et cheveux 100ml – 1 eau de toilette 30ml Pour offrir ou prendre soin de soi. Chaque participant repart avec ses créations et le livret recettes. Atelier animé par « L’atelier de Mel » dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

sur inscription

2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T16:00:00

