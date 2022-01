Fabrication de coins « cabanes à lire » pour une soirée en famille ! La Cabane des associations, 22 janvier 2022, Créteil.

À l’occasion de la #NuitdelaLecture2022 nous vous proposons de créer chez vous un coin « cabane à lire » avec les moyens sur place (draps, cousins, guirlandes de noël lumineuses, etc.) et d’organiser des temps lectures en famille. Partagez vos visuels et vos expériences de lecture en nous envoyant par mail à [[cda.coordination@gmail.com](mailto:cda.coordination@gmail.com)](mailto:cda.coordination@gmail.com) vos photos et textes (ressentis de lectures, fiches de lecture, ou ce que vous voulez) sur cette soirée. Les participant.e.s auront tous-tes droits à des livres en cadeau pour tous les membres du foyer. La famille gagnante recevra une invitation pour un spectacle privé « lecture et danse » à domicile (jusqu’à 10 personnes max et gestes barrières à garantir) au mois de février. On compte sur votre créativité et pour profiter de ce moment en famille, loin des écrans !

Gratuit

CABANES A LIRE à organiser chez soi.

La Cabane des associations 41 avenue du Général Pierre Billotte 94000 Créteil Créteil Front de Lac – Ormetteau -Port Val-de-Marne



2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T22:00:00