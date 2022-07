Fabrication de coccinelles et de scarabées en papier mâché Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

2022-08-02

Territoire-de-Belfort EUR Par Séverine Nest. Dès 6 ans avec accompagnateur. Entrée libre. En cas de pluie, repli en salle Kleber de l’Hôtel de Ville – place d’Armes Par Séverine Nest. Dès 6 ans avec accompagnateur. Entrée libre. En cas de pluie, repli en salle Kleber de l’Hôtel de Ville – place d’Armes Place d’Armes Kiosque – place d’Armes Belfort

