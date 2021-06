Bègles Résidence Maurice Thorez Bègles, Gironde Fabrication de cache pot à partir de matières recyclées Résidence Maurice Thorez Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Fabrication de cache pot à partir de matières recyclées Résidence Maurice Thorez, 3 août 2021-3 août 2021, Bègles. Fabrication de cache pot à partir de matières recyclées

Résidence Maurice Thorez, le mardi 3 août à 16:00

Mardi 3 août, de 16h à 18h, à Maurice Thorez Gratuit Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles Renseignements auprès du service développement durable, au 05 56 49 88 88

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Atelier zéro déchet, gratuit, ouvert à tous Résidence Maurice Thorez Allée Jean Ferrat Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T16:00:00 2021-08-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Résidence Maurice Thorez Adresse Allée Jean Ferrat Bègles Ville Bègles lieuville Résidence Maurice Thorez Bègles