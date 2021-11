Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Fabrication de berlingots pour décorer un sapin en bois Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Fabrication de berlingots pour décorer un sapin en bois Le Recycl’lab, 18 novembre 2021, Reims. Fabrication de berlingots pour décorer un sapin en bois

Le Recycl’lab, le jeudi 18 novembre à 14:00

Pour participer à cet atelier, vous devez, déjà, avoir des connaissances en couture et savoir utiliser une machine à coudre. Mais pas besoin d’être un expert Vous pouvez amenez vos chutes de tissu et votre machine à coudre ainsi que des petits rubans pour les berlingots [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=39)

Adultes et enfants à partir de 10 ans, Gratuit

Vous ne savez pas quoi faire de vos chutes de tissu. Voici un projet couture, sympa, simple et rapide. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T17:00:00

