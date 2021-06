Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Fabrication de baume Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget L’équipe d’animation vous propose un atelier de fabrication d’un baume bien-être.

Inscription obligatoire car places limitées. +33 4 79 05 99 16 L’équipe d’animation vous propose un atelier de fabrication d’un baume bien-être.

Inscription obligatoire car places limitées.

