Fabrication de baume à lèvres écologique Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, mercredi 30 octobre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-10-30 10:00 – 10:45

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Envie de partager un moment agréable autour d’une activité utile et ludique ? Venez participer à des ateliers zéro déchet adaptés aux petits comme aux grands ! Au programme de cet atelier : la fabrication d’un baume à lèvres écologique et économique. À la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre création et de nombreuses astuces pour tout faire vous-même.Animé par Les effets papillons.En duo adulte / enfant.

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/fabrication-de-baume-a-levres-ecologique/

mercredi 30 octobre 2024 Fabrication de baume à lèvres écologique Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Fabrication de baume à lèvres écologique Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 2024-10-30 Rue François Rabelais Centre Envie de partager un moment agréable autour d’une activité utile et ludique ? Venez participer à des ateliers zéro déchet adaptés aux petits comme aux grands ! Au programme de cet atelier : la fabrication d’un baume à lèvres écologique et économique. À la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre création et de nombreuses astuces pour tout faire vous-même.Animé par Les effets papillons.En duo adulte / enfant.