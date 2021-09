Bois de Nèfles Bibliothèque de Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles Fabrication d’arbres en papier Bibliothèque de Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles Catégorie d’évènement: Bois de Nèfles

Il y a tellement de choses à réaliser avec du carton que vous ne savez plus où donner de la tête : des petits jouets, des grandes constructions, des jeux pour apprendre… Venez à la bibliothèque de Bois-de-Nèfles pour faire votre arbre. Sera-t-il endémique, indigène ou exotique ?

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

