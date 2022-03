Fabrication cosmétique Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Fabrication cosmétique Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey Valence

2022-01-22 14:00:00 – 2022-01-22 16:30:00

SUR INSCRIPTION

Avec Béatrice.

Fabriquer produits de soin et d’hygiène naturels

pour prévenir et soigner les petits bobos, préserver

notre santé, notre planète, notre porte-monnaie.

