Plouasne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Marais Fertile

Création de boules de terre avec des graines. A lancer partout, pour aider le vivant à faire face au changement climatique et redonner de la vie sauvage aux espaces (cultivés, citadins, friches, …). Lançons des bombes pour des lendemains qui rayonnent !

Entrée libre aux horaires indiqués. Une enveloppe sera à disposition pour soutenir l’association.

Venez fabriquer des bombes de graines

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

