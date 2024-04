Fabrication bâton de marche et sortie en montagne BAZUS-NESTE Bazus-Neste, samedi 22 juin 2024.

Deux jours entre montagne et atelier.

Première journée récolte du bois nécessaire à la fabrication de vôtre bâton de marche (noisetier, buis, frêne…). Puis à l’aide de conseils, d’accessoires, d’outils mis à disposition et du feu, vous façonnerez et décorerez cet allié de la randonnée. Allez au delà du simple bâton écorcé et créez votre œuvre d’art.

Deuxième jour nous irons le tester en montagne lors d’une sortie à la journée, finissant ainsi de forger le lien avec votre nouveau compagnon.

Difficulté 2/5. Transport assuré jusqu’à 8 randonneurs. 80€/ personne pour les deux jours ou 50€/pers pour J1.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

BAZUS-NESTE A l’atelier de la marche du bois

Bazus-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Fabrication bâton de marche et sortie en montagne Bazus-Neste a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65