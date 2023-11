FABREZAN FÊTE NOËL ! Fabrezan, 16 décembre 2023, Fabrezan.

Fabrezan,Aude

Le marché de Noël à Fabrezan offre une ambiance féerique avec plus de 40 exposants, des ateliers pour enfants, des jeux en bois avec l’association Ludule, des food trucks variés et un bar à huîtres.

Entre tours de calèche et dégustation de marrons chauds, profitez d’une parade givrée en soirée avec mascottes lumineuses, et d’un DJ pour animer la journée, débutant avec une inauguration musicale et un apéritif à 11h.

Invité exceptionnel, le Père Noël !.

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

Fabrezan 11200 Aude Occitanie



The Fabrezan Christmas market offers a magical atmosphere with over 40 exhibitors, children’s workshops, wooden games with the Ludule association, a variety of food trucks and an oyster bar.

Between horse-drawn carriage rides and hot chestnut tasting, enjoy a frosty parade in the evening with illuminated mascots, and a DJ to liven up the day, starting with a musical inauguration and aperitif at 11am.

Special guest: Santa Claus!

El mercado navideño de Fabrezan ofrece un ambiente mágico con más de 40 expositores, talleres infantiles, juegos de madera con la asociación Ludule, diversos food trucks y un bar de ostras.

Entre paseos en coche de caballos y degustación de castañas calientes, disfrute por la noche de un desfile helado con mascotas iluminadas, y un DJ amenizará la jornada, que comenzará con una inauguración musical y un aperitivo a las 11h.

Papá Noel será el invitado especial

Der Weihnachtsmarkt in Fabrezan bietet eine märchenhafte Atmosphäre mit über 40 Ausstellern, Workshops für Kinder, Holzspielen mit dem Verein Ludule, verschiedenen Foodtrucks und einer Austernbar.

Zwischen Kutschfahrten und der Verkostung von heißen Maronen können Sie am Abend von einer frostigen Parade mit leuchtenden Maskottchen und einem DJ profitieren, der den Tag unterhält, der mit einer musikalischen Eröffnung und einem Aperitif um 11 Uhr beginnt.

Außergewöhnlicher Gast: der Weihnachtsmann!

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois