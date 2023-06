FESTIVAL ORGUES ET MUSIQUE EN CORBIÈRES Fabrezan Catégories d’Évènement: Aude

Fabrezan FESTIVAL ORGUES ET MUSIQUE EN CORBIÈRES Fabrezan, 12 juillet 2023, Fabrezan. Fabrezan,Aude A 21h à l’église Saint-Vincent : orgue à 4 mains et 4 pieds par Arvid GAST et Ulrike PREUSCHOFF- GAST.

Œuvres de Wesley, Mozart, Vierne, Franck.

Libre participation aux frais.

