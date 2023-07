Cet évènement est passé FESTIVAL ORGUES ET MUSIQUE EN CORBIÈRES Fabrezan Catégories d’Évènement: Aude

Fabrezan FESTIVAL ORGUES ET MUSIQUE EN CORBIÈRES Fabrezan, 5 juillet 2023, Fabrezan. Fabrezan,Aude A 21h à l’église Saint-Vincent : orgue et violon par Nathalie Descamps (Toulouse) et Henri Ormières (Carcassonne) . Œuvres de Bach, Rheinberger, Mahler.

Libre participation aux frais..

2023-07-05 21:00:00 fin : 2023-07-05 . . Fabrezan 11200 Aude Occitanie



9pm at Saint-Vincent church: organ and violin by Nathalie Descamps (Toulouse) and Henri Ormières (Carcassonne). works by Bach, Rheinberger and Mahler.

Free participation. A las 21:00 h en la iglesia de Saint-Vincent: órgano y violín por Nathalie Descamps (Toulouse) y Henri Ormières (Carcasona). obras de Bach, Rheinberger y Mahler.

Participación gratuita. Um 21 Uhr in der Kirche Saint-Vincent: Orgel und Violine von Nathalie Descamps (Toulouse) und Henri Ormières (Carcassonne) . werke von Bach, Rheinberger, Mahler.

