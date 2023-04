FESTIVAL FOOD TRUCK « LES 4 ROUES » – EDITION PRINTEMPS Rue Jeanne d’Arc, 14 mai 2023, Fabrègues.

L’association « Arts & Groove » remet les couverts le Dimanche 14 Mai 2023 avec le Festival Food-Truck « Les 4 Roues » et son édition de printemps sur le plan des fêtes de Fabrègues..

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Rue Jeanne d’Arc

Fabrègues 34690 Hérault Occitanie



The « Arts & Groove » association will be back on Sunday 14 May 2023 with the « Les 4 Roues » Food-Truck Festival and its spring edition on the Fabrègues festival ground.

A dozen food trucks will present their gastronomic specialities: Argentinean, Senegalese, Thai, Italian, West Indian, Spanish, Vegetarian, home-made burgers, pancakes and other sweet treats…

Carefully selected, these trucks offer

La asociación « Arts & Groove » volverá el domingo 14 de mayo de 2023 con el Festival de Food-Trucks « Les 4 Roues » y su edición de primavera en el recinto ferial de Fabrègues.

Una docena de food trucks presentarán sus especialidades gastronómicas: argentina, senegalesa, tailandesa, italiana, antillana, española, vegetariana, hamburguesas caseras, tortitas y otras delicias dulces…

Der Verein « Arts & Groove » deckt am Sonntag, den 14. Mai 2023, erneut die Tische mit dem Food-Truck-Festival « Les 4 Roues » und seiner Frühjahrsausgabe auf dem Festplan von Fabrègues.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT MONTPELLIER