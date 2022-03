Fables Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fables Théâtre Rue de Belleville, 28 avril 2022, Nantes. 2022-04-28

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non Tarif plein : 20€ Tarif réduit : 15€ Billetterie : www.ruedebelleville.net D’après Jean de la Fontaine Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains. D’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir toute une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage cache un animal et chaque animal… un homme. Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt au loup. Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiemment agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y méprendre. Mise en scène : Olivier Benoit Interprétation : Alexandre Jean, Olivier Benoit Tous public / à partir de 10 ans Théâtre Rue de Belleville adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://www.ruedebelleville.net

