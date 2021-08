Fables Théâtre Montansier, 15 octobre 2021, Versailles.

Fables

Théâtre Montansier, le vendredi 15 octobre à 20:30

Une fable divertissante est plus efficace que mille discours ennuyeux. Ce spectacle permet une lecture de la fable dans les trois dimensions grâce à la théâtralisation : décor, costumes, masques, lumières, accessoires… Au programme : Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, Le Chien et le Loup, Le Loup et l’Agneau, Le Lièvre et la Tortue, Le Lion et le Rat, La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf, Les Animaux malades de la peste, Le Laboureur et ses Enfants, Le Pêcheur et le Poisson et L’Avare qui a perdu son trésor. « Utilisant, avec La Fontaine, les armes du rire et de la poésie, grâce à ses récits brefs et ses dialogues enlevés, nous brosserons le portrait de nos travers et de nos ridicules pour nous prodiguer les bienfaits d’une sagesse essentielle. » — Marjorie Nakache De Jean de La Fontaine, mise en scène Marjorie Nakache.

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T21:30:00