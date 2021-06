Langres Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres Haute-Marne, Langres FABLES POUR SOURDS ET ENTENDANTS Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres, le mardi 27 juillet à 20:30

Spectacle de théâtre en Langue des signes Françaises par Véronique Flamand et Sylvain Chiarelli dans le cadre des Mardis du Cloître. Une rencontre entre deux langues qui se répondent pour donner une vision nouvelle des Fables de Jean de la Fontaine.

Spectacle de théâtre en Langue des signes Françaises par Véronique Flamand et Sylvain Chiarelli dans le cadre des Mardis du Cloître. Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres rue du Cardinal de la Luzerne Langres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T20:30:00 2021-07-27T22:00:00

