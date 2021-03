GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt FABLES Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

le samedi 6 mars à 18:00

500 ans avant l’illustre La Fontaine, la poétesse écrit de magnifiques fables animalières inspirée d’Ésope. Une écriture sans concession, vive et acérée. A découvrir ! Une plongée dans les poumons de la forêt de Brocéliande : ici se jouent des saynètes de faunes explorant les chemins de vie que peut prendre l’existence humaine. Chaque animal, chaque fable devient des guides, offrant aux humains des leçons de vie, de morale et de sagesse politique pour mener à bien leur passage dans cette forêt mystérieuse, parfois inquiétante, sauvage ou civilisée qu’est la vie en société. Première femme fabuliste, Marie – surnommée « de France » lors de sa redécouverte à la Renaissance – accorde souvent dans ses fables une place inhabituelle à la parole féminine. Celles-ci apparaissent comme l’une des plus belles réussites narratives et poétiques du XIIe siècle. Avec la contribution musicale et complice d’Isabelle Olivier, Aurore Evain met en scène l’illustre talent de cette grande autrice injustement oubliée par l’histoire. Dans le cadre du Temps des Femmes et du projet Edifier notre Matrimoine.

A partir de 7,50€

Poésie et Musique / Création (dès 8 ans) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

2021-03-06T18:00:00 2021-03-06T20:00:00

