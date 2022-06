Fables et autre fables Roches-lès-Blamont Roches-lès-Blamont Catégories d’évènement: Doubs

Roches-lès-Blamont

Fables et autre fables Roches-lès-Blamont, 12 mars 2023, Roches-lès-Blamont. Fables et autre fables

10 Rue des Tilleuls Maison Pour Tous Blamont Roches-lès-Blamont Doubs Maison Pour Tous Blamont 10 Rue des Tilleuls

2023-03-12 16:00:00 – 2023-03-12

Maison Pour Tous Blamont 10 Rue des Tilleuls

Roches-lès-Blamont

Doubs Roches-lès-Blamont 0 EUR Maitre verdier, musicien chevronné, tenait dans ses mains une partition.

Orchestre habile, par la passion lié, sitôt démarra son exécution.

Ô surprises, les fables sont le sujet !

Chers spectateurs, vous voici alertés.

Vous les lisiez ? C’est dépassé.

Dorénavant, écoutez-les ! Maitre verdier, musicien chevronné, tenait dans ses mains une partition.

Orchestre habile, par la passion lié, sitôt démarra son exécution.

Ô surprises, les fables sont le sujet !

Chers spectateurs, vous voici alertés.

Vous les lisiez ? C’est dépassé.

Dorénavant, écoutez-les ! Maison Pour Tous Blamont 10 Rue des Tilleuls Roches-lès-Blamont

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Roches-lès-Blamont Autres Lieu Roches-lès-Blamont Adresse Roches-lès-Blamont Doubs Maison Pour Tous Blamont 10 Rue des Tilleuls Ville Roches-lès-Blamont lieuville Maison Pour Tous Blamont 10 Rue des Tilleuls Roches-lès-Blamont Departement Doubs

Roches-lès-Blamont Roches-lès-Blamont Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roches-les-blamont/

Fables et autre fables Roches-lès-Blamont 2023-03-12 was last modified: by Fables et autre fables Roches-lès-Blamont Roches-lès-Blamont 12 mars 2023 10 Rue des Tilleuls Maison Pour Tous Blamont Roches-lès-Blamont Doubs

Roches-lès-Blamont Doubs