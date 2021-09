Le Mans Parc Théodore-Monod Le Mans, Sarthe Fables en images : Jean de La Fontaine et ses illustrateurs Parc Théodore-Monod Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Fables en images : Jean de La Fontaine et ses illustrateurs Parc Théodore-Monod, 5 octobre 2021, Le Mans. Fables en images : Jean de La Fontaine et ses illustrateurs

du mardi 5 octobre au samedi 6 novembre à Parc Théodore-Monod

De Jean-Baptiste Oudry à André Margat, en passant par la famille Vernet, la médiathèque Louis-Aragon donne à voir ses plus beaux ouvrages illustrés des œuvres de Jean de la Fontaine. Exposition également placée aussi dans le **Jardin des Plantes, le parc de Tessé le parc à Fourrage**, ainsi qu’à la **médiathèque Louis-Aragon.** Ouverture aux horaires des parcs et de la médiathèque.

En accès libre et gratuit

Exposition d’ouvrages illustrés des œuvres de Jean de la Fontaine. Parc Théodore-Monod 6 Rue Marceau, 72100 Le Mans Le Mans Le Buisson Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T18:30:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T18:30:00;2021-10-11T10:00:00 2021-10-11T18:30:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T18:30:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:30:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:30:00;2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T18:30:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T18:30:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T18:30:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T18:30:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T18:30:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:30:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:30:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T18:30:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T18:30:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:30:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T18:30:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Parc Théodore-Monod Adresse 6 Rue Marceau, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Parc Théodore-Monod Le Mans