Le mardi 3 août 2021

de 16h à 17h

gratuit

Un spectacle ludique qui fait voyager le public aux quatre coins du monde. Les fables qui invitent à rire et réfléchir sont jouées, dites, livrées avec humour, par 3 comédiens. Ce spectacle est constitué de plusieurs fables et chaque fable est un micro spectacle en soi. Humour, musique, histoires drôles, jeu d’acteur, l’art de la transformation rapide en multiples personnages, ce sont les fables d’Ésope de la Grèce antique, les fables classiques françaises de Jean de la Fontaine, les fables d’Afrique, d’Asie, de l’Orient ou de l’Europe. Spectacles -> Théâtre Jardin Luc Hoffmann 33, avenue de Flandre Paris 75019

Contact :Théâtre de l'Aimant theatredelaimant@gmail.com

