FABLES DE LA FONTAINE UNE REDECOUVERTE COMPLICE Salle Jean Macé, 24 mars 2023, MONTIGNAC.

Notre spectacle a un but tout simple: celui de faire ré-entendre ces fables que nous avons tous apprises à plusieurs moments de notre vie, pour les ré-entendre avec un nouveau plaisir. Pour en découvrir de nouvelles aussi, qui sont parfois plus amusantes que les plus étudiées. ? Deux comédiens complices les incarnent avec saveur, rendant visible la joie de l’auteur à partager ces textes avec son lecteur. Car s’ils ne s’entendent pas toujours, ces animaux sont bien espiègles et finissent par se retrouver. On se prend à sourire émerveillé de la pertinence d’un propos qui n’a pas vieilli. FABLES DE LA FONTAINE UNE REDECOUVERTE COMPLICE

Salle Jean Macé MONTIGNAC Esplanade Nelson Mandela Dordogne

