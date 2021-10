Fables – Compagnie Pois Plume TNT – Terrain Neutre Théâtre, 4 novembre 2021, Nantes.

2021-11-04 du 2 au 4 novembre 2021

Horaire : 15:00 15:45

Gratuit : non 7 € (hors frais de location éventuels) Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr du 2 au 4 novembre 2021

Théâtre/Origamis jeune public. Deux comédiens donnent vie aux fables de La Fontaine à travers une quinzaine de tableaux qui s’entremêlent et se répondent à un rythme effréné. On y croise les plus célèbres, d’autres plus confidentielles. Des fables à la fois drôles et cruelles, où le sensible n’est jamais loin. La scénographie nous embarque dans un univers de papier, où des formes graphiques (Tangram, Origami, Silhouettes…) projetées ou présentes sur la scène donnent réalité à ces animaux comme un bestiaire littéraire sortant de la page. “Pois Plume” est une compagnie nantaise qui s’intéresse particulièrement à la question de la différence et de l’humanité. De Jean de La FontaineMis en scène et interprété par Damien Marquet et Mélanie Vindimian Durée : 45 min. Public : à partir de 6 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com