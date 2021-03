Fable(s), 24 avril 2021-24 avril 2021, Aix-en-Provence.

Fable(s) 2021-04-24 – 2021-04-30 Galerie Parallax 3 Rue Des Epinaux

Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans votre salon…La galerie Parallax vous propose à la location les œuvres de ses artistes. Louer vous permet de créer un environnement changeant. Osez des essais, changez d’avis ! Découvrez et apprivoisez une œuvre chez vous !



Dans votre entreprise…Utilisez l’art comme un véritable vecteur de communication innovant, et retirez en une contrepartie importante tant sur le plan de votre image institutionnelle, commerciale et fiscale !Nous vous proposons de la location simple, du leasing et de la défiscalisation !Quand l’art vous rend la vie plus belle … tout en réduisant vos impôts !

« Pour bien comprendre une œuvre d’art il faut vivre dedans ou avec. A New York, j’ai dormi avec deux œuvres de Kooning dans la pièce, ça change beaucoup les rapports avec les choses ». Philippe Solers

contact@galerieparallax.fr http://www.galerieparallax.fr/

« Pour bien comprendre une œuvre d’art il faut vivre dedans ou avec. A New York, j’ai dormi avec deux œuvres de Kooning dans la pièce, ça change beaucoup les rapports avec les choses ». Philippe Solers

Dans votre salon…La galerie Parallax vous propose à la location les œuvres de ses artistes. Louer vous permet de créer un environnement changeant. Osez des essais, changez d’avis ! Découvrez et apprivoisez une œuvre chez vous !



Dans votre entreprise…Utilisez l’art comme un véritable vecteur de communication innovant, et retirez en une contrepartie importante tant sur le plan de votre image institutionnelle, commerciale et fiscale !Nous vous proposons de la location simple, du leasing et de la défiscalisation !Quand l’art vous rend la vie plus belle … tout en réduisant vos impôts !