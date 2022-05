FABLES À TIROIRS

Au gré de ses fantaisies, La Fontaine fait appel aux spectateurs, entremêle Beaux-Arts, belles lettres et belle danse. Cie de danse l'Eventail – Direction Marie Genevièvre Massé Dansées et jouées par 2 danseuses, un comédien et la chorégraphe, la diversité et la variété des fables évoquent une sorte de cabaret de la fantaisie humaine sur des sujets intemporels, des problématiques actuelles.

