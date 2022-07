Fable écologique Sauvage, 23 mai 2023, .

Fable écologique Sauvage



2023-05-23 – 2023-05-23

10 10 EUR Un jeune faucon part pour sa première migration… direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route…

Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que lui et, surtout, plus renseignés sur une espère au comportement bien étrange : les humains.

Sauvage, c’est un voyage initiatique, une fable écologique qui questionne notre rapport à la nature… un théâtre d’acteurs, de masques et de marionnettes… un spectacle philosophique et poétique plus vrai que nature et dont les animaux sont les héros.

Et si le conte est avant tout naturaliste, le premier monologue évoque aussi, avec une cruauté bouleversante, le sort des hommes forcés de migrer pour aller vers des territoires plus sereins que les leurs. Sud Ouest

Dureé 1h.

À partir de 9 ans.

Un jeune faucon part pour sa première migration… direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route…

Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que lui et, surtout, plus renseignés sur une espère au comportement bien étrange : les humains.

Sauvage, c’est un voyage initiatique, une fable écologique qui questionne notre rapport à la nature… un théâtre d’acteurs, de masques et de marionnettes… un spectacle philosophique et poétique plus vrai que nature et dont les animaux sont les héros.

Et si le conte est avant tout naturaliste, le premier monologue évoque aussi, avec une cruauté bouleversante, le sort des hommes forcés de migrer pour aller vers des territoires plus sereins que les leurs. Sud Ouest

Dureé 1h.

À partir de 9 ans.

Un jeune faucon part pour sa première migration… direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route…

Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que lui et, surtout, plus renseignés sur une espère au comportement bien étrange : les humains.

Sauvage, c’est un voyage initiatique, une fable écologique qui questionne notre rapport à la nature… un théâtre d’acteurs, de masques et de marionnettes… un spectacle philosophique et poétique plus vrai que nature et dont les animaux sont les héros.

Et si le conte est avant tout naturaliste, le premier monologue évoque aussi, avec une cruauté bouleversante, le sort des hommes forcés de migrer pour aller vers des territoires plus sereins que les leurs. Sud Ouest

Dureé 1h.

À partir de 9 ans.

Centre Culturel les Carmes

dernière mise à jour : 2022-07-28 par