Fable dansée de Jean de La Fontaine à Bohain Bohain-en-Vermandois

2021-11-26 19:30:00 – 2021-11-26 20:00:00

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois

Ce vendredi 26 novembre à 19h30, rendez-vous à l’Espace Emile Flamant pour le spectacle à Bohain en Vermandois pour une fable dansée : «L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel» d’après Jean de la Fontaine.

Ce spectacle gratuit et ouvert à tous, sera chorégraphié par Pierre Fourny et Jerôme Brabant.

Gratuit.

Pass sanitaire obligatoire – Port du masque obligatoire

+33 3 23 07 52 82

Bohain-en-Vermandois

