Fable clownesque “Les rois poubelles” Plouguerneau, 13 avril 2022, Plouguerneau.

Fable clownesque “Les rois poubelles” Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

2022-04-13 – 2022-04-13 Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier

Plouguerneau Finistère

Deux clowns entraînent le public dans un voyage théâtralesque vers le royaume des ordures. Ils racontent leur périple suite à une catastrophe écologique qui a détruit la terre et provoqué l’effondrement de l’humanité. Pour survivre, ils ont dû entreprendre un long voyage à travers le monde, devant faire face aux défis les plus incroyables. Ces personnages sont le reflet de l’humanité, du narcissisme débordant, du besoin de gagner et du succès immédiat. Tout

cela dit avec humour, musique, rythme, poésie à travers le prisme du clown.

contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 http://www.espace-armorica.fr/

Deux clowns entraînent le public dans un voyage théâtralesque vers le royaume des ordures. Ils racontent leur périple suite à une catastrophe écologique qui a détruit la terre et provoqué l’effondrement de l’humanité. Pour survivre, ils ont dû entreprendre un long voyage à travers le monde, devant faire face aux défis les plus incroyables. Ces personnages sont le reflet de l’humanité, du narcissisme débordant, du besoin de gagner et du succès immédiat. Tout

cela dit avec humour, musique, rythme, poésie à travers le prisme du clown.

Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-01-25 par