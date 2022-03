Fablabs : entrez dans l’âge du faire ! [Numok 2022] Bibliothèque Robert Sabatier, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 19h00 à 21h00

Du samedi 09 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 :

gratuit

Que l’on bidouille, code, bricole, plante, soude… Nous sommes tous des makers ! Découvrez le monde et la philosophie des fablabs à travers une exposition interactive, une conférence et des démonstrations

Un fablab, qu’est-ce que c’est ? Ces ateliers de fabrication mettent à la disposition de tou·te·s des machines et des outils permettant de créer des objets de toutes sortes. Ces espaces partagés sont fréquentés par des « makers » (des faiseurs), qui partagent leurs compétences et travaillent parfois sur des projets communs. Ils et elles sont convaincu·e·s qu’il vaut mieux fabriquer soi-même les objets du quotidien plutôt que de les produire à l’autre bout de la planète

Conférence Mardi 26 avril à 19 h Avec Casimir Jeanroy-Chasseux, fabmanager de l’association Ici et Lab

Exposition du 9 au 15 avril Entrée libre

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (Paris) (137m) 85 : Jules Joffrin (Paris) (137m)



Contact : https://bibliotheques.paris.fr/numok/

Conférence;Expo;Innovation

Date complète :

2022-03-26T19:00:00+01:00_2022-03-26T21:00:00+01:00

©Icietlab