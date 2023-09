Repair² FabLab_BEN Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Repair² FabLab_BEN Bègles, 20 octobre 2023, Bègles. Repair² 20 et 21 octobre FabLab_BEN Journées Nationales de la Réparation L’urgence écologique, l’inflation, le développement de pratiques écoresponsables vous parlent ?

Venez découvrir notre lieu, notre univers, ou l’obsoléscence programmée n’est pas une fatalité.

Nous sommes un FabLab, un Laboratoire de Fabrication, participer à l’amélioration de notre environnement est dans notre ADN.

Venez pour réparer, entretenir ou améliorer un de vos objets ou tout simplement par curiosité.

Vous pourrez découvrir des outils et/ou des techniques de réparation, mais aussi échanger autour d’un café

Venez pour réparer, entretenir ou améliorer un de vos objets ou tout simplement par curiosité.

Vous pourrez découvrir des outils et/ou des techniques de réparation, mais aussi échanger autour d'un café

Jeter un coup d'oeil à nos projets, et, qui sait, vous-y participerez peut-être ! FabLab_BEN 13 rue Calixte Camelle 33130 Bègles

