Atelier brodeuse numérique FABLAB Varennes-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Varennes-sur-Allier

Atelier brodeuse numérique FABLAB, 12 avril 2023, Varennes-sur-Allier . Atelier brodeuse numérique 23 Rue Marius Courteix – Bâtiment 20 FABLAB Varennes-sur-Allier Allier FABLAB 23 Rue Marius Courteix – Bâtiment 20

2023-04-12 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-12 16:00:00 16:00:00

FABLAB 23 Rue Marius Courteix – Bâtiment 20

Varennes-sur-Allier

Allier . Personnalisez vos accessoires à l’aide d’une brodeuse numérique avec le Fablab de l’EcoCentre! animation@varennes-ecocentre.fr +33 6 11 63 44 99 FABLAB 23 Rue Marius Courteix – Bâtiment 20 Varennes-sur-Allier

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Autres Lieu Varennes-sur-Allier Adresse Varennes-sur-Allier Allier FABLAB 23 Rue Marius Courteix - Bâtiment 20 Ville Varennes-sur-Allier Departement Allier Tarif Lieu Ville FABLAB 23 Rue Marius Courteix - Bâtiment 20 Varennes-sur-Allier

Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sur-allier /

Atelier brodeuse numérique FABLAB 2023-04-12 was last modified: by Atelier brodeuse numérique FABLAB Varennes-sur-Allier 12 avril 2023 23 Rue Marius Courteix - Bâtiment 20 FABLAB Varennes-sur-Allier Allier Allier FABLAB Varennes-sur-Allier

Varennes-sur-Allier Allier