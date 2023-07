Atelier LaboMagic Fablab UPSaclay Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Atelier LaboMagic Fablab UPSaclay Gif-sur-Yvette, 11 octobre 2023, Gif-sur-Yvette. Atelier LaboMagic 11 et 12 octobre Fablab UPSaclay Gratuit sur inscription Dans cet atelier de « fabrication magique » empreint de la culture maker, on partage tout, même les secrets ! Du design en passant par la construction, apprend à fabriquer ton propre tour de magie avec les machines du Fablab Digiscope. Mercredi 11 octobre : À partir de 12 ans

Jeudi 12 octobre : À partir de 16 ans Fablab UPSaclay 660 Rue Noetzlin – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-sdr@ens-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00

