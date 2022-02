FabLab : un atelier de fabrication ludique à Mérignac Côté sciences Air & Espaces Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

[http://www.cote-sciences-air-espace.net](http://www.cote-sciences-air-espace.net)oire de fabrication) et ses machines à commande numérique : imprimantes 3D, découpeuse laser et vinyle. Aux côtés d’un animateur, participez à la conception commune d’un diorama, imaginez des univers miniatures et réalisez vos idées les plus folles. L’entraide, l’échange et le partage seront de la partie ! ### Informations pratiques Côté sciences Air&Espace Avenue des Marronniers 33700 Mérignac Voiture : Rocade sortie 10 Bus : Liane 11 Arrêt les Marronniers Programme complet sur www.cote-sciences-air-espace.net _Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans_ _Tout public / à partir de 10 ans_ Imaginer, échanger, fabriquer ! Un atelier de fabrication s’installe à Côté sciences Air&Espace… Côté sciences Air & Espaces 74 avenue des Marronniers 33700 Mérignac Mérignac Beaudésert Gironde

