ATELIER ENFANT – Imaginer une tuile texturée Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste, 3 avril 2024, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Imaginer une tuile texturée, l’imprimer en 3D puis fabriquer un moule avec pour en fabriquer d’autres en plâtre coloré. Avec ces tuiles, fabriquer une fresque murale collective.

Si vous souhaitez inscrire votre ado, c’est à partir de 10ans;

Adhérez au FablabSapiens !.

2024-04-03 14:30:00 fin : 2024-04-03 16:30:00. .

Fablab Sapiens SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Design a textured tile, print it in 3D, then use it to make a mold for others in colored plaster. Use these tiles to create a collective mural.

If you’d like to register your teenager, it’s for ages 10 and up;

Join FablabSapiens!

Diseña un azulejo con textura, imprímelo en 3D y luego haz un molde con él para fabricar otros en escayola de colores. Utiliza los azulejos para crear un mural colectivo.

Si quieres inscribir a tu hijo adolescente, debe tener 10 años o más;

¡Únete al FablabSapiens!

Sich einen strukturierten Dachziegel vorstellen, ihn in 3D drucken und dann eine Form damit herstellen, um weitere aus farbigem Gips herzustellen. Mit diesen Fliesen ein kollektives Wandbild herstellen.

Wenn Sie Ihren Teenager anmelden möchten, ist dies ab 10 Jahren möglich;

Werden Sie Mitglied im FablabSapiens!

Mise à jour le 2023-08-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65