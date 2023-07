STAGES MAKERS ADOS Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste, 3 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

L’IMPRESSION 3D

Jour 1, commence par dessiner un petit objet dans un logiciel de modélisation 3D, et regarde la machine l’imprimer.

Jour 2, dessine un objet plus complexe et découvre comment régler l’imprimante pour que ton objet soit parfait.

INFOS PRATIQUES :

-Tarif 80€ pour les 2j

-Prévoir son pique-nique

-de 10h à 17h avec pause repas en commun

Inscriptions au 05.62.50.16.08.

2023-08-03 fin : 2023-08-04 . .

Fablab Sapiens SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



3D PRINTING

Day 1, start by drawing a small object in 3D modeling software, and watch the machine print it.

Day 2, draw a more complex object and find out how to set up the printer so that your object is perfect.

PRACTICAL INFO :

-Price 80? for 2 days

-Bring your own picnic

-10am to 5pm with lunch break

To register, call 05.62.50.16.08

IMPRESIÓN 3D

Día 1, empieza dibujando un objeto pequeño en un programa de modelado 3D y observa cómo lo imprime la máquina.

Día 2, dibuja un objeto más complejo y descubre cómo configurar la impresora para que tu objeto quede perfecto.

INFORMACIÓN PRÁCTICA :

-Precio 80? por 2 días

-Traiga su propio picnic

-de 10h a 17h con pausa para comer

Para inscribirse, llame al 05.62.50.16.08

3D-DRUCK

Tag 1, beginne damit, ein kleines Objekt in einer 3D-Modellierungssoftware zu zeichnen und beobachte, wie die Maschine es druckt.

Tag 2, zeichne ein komplexeres Objekt und finde heraus, wie du den Drucker einstellen musst, damit dein Objekt perfekt wird.

PRAKTISCHE INFOS :

-Preis 80? für beide Tage

-Picknick mitbringen

-von 10 bis 17 Uhr mit einer gemeinsamen Essenspause

Anmeldungen unter 05.62.50.16.08

Mise à jour le 2023-06-23 par OT de Neste-Barousse|CDT65