STAGES MAKERS ADOS Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste, 27 juillet 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

LE FLOCAGE TEXTILE

Jour 1, découvre comment créer ton projet sur un logiciel de dessin assisté par ordinateur, puis customise un tote bag avec.

Jour 2, imagine un projet plus travaillé pour créer ton vêtement unique.

INFOS PRATIQUES :

-Tarif 80€ pour les 2j

-Prévoir son pique-nique

-de 10h à 17h avec pause repas en commun

Inscriptions au 05.62.50.16.08.

2023-07-27 fin : 2023-07-28 . .

Fablab Sapiens SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



TEXTILE FLOCKING

Day 1, discover how to create your project on computer-aided design software, then customize a tote bag with it.

Day 2, imagine a more elaborate project to create your own unique garment.

PRACTICAL INFO :

-Price 80? for 2 days

-Bring your own picnic

-from 10am to 5pm with lunch break

To register, call 05.62.50.16.08

FLOCADO TEXTIL

Día 1, descubra cómo crear su proyecto utilizando software de diseño asistido por ordenador y, a continuación, personalice una bolsa de mano con él.

Día 2, imagine un proyecto más elaborado para crear su propia prenda única.

INFORMACIÓN PRÁCTICA :

-Precio 80? por 2 días

-Traiga su propio picnic

-de 10h a 17h con pausa para comer

Para inscribirse, llame al 05.62.50.16.08

DIE BEFLOCKUNG VON TEXTILIEN

Entdecke an Tag 1, wie du dein Projekt mit einer CAD-Software entwirfst, und gestalte damit eine Tote Bag.

Tag 2, stelle dir ein weiter ausgearbeitetes Projekt vor, um dein einzigartiges Kleidungsstück zu gestalten.

PRAKTISCHE INFOS :

-Preis 80? für beide Tage

-Picknick mitbringen

-von 10 bis 17 Uhr mit einer gemeinsamen Essenspause

Anmeldungen unter 05.62.50.16.08

