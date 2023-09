Atelier de réparation Fablab Montrichard Montrichard Val de Cher Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Montrichard Val de Cher Atelier de réparation Fablab Montrichard Montrichard Val de Cher, 21 octobre 2023, Montrichard Val de Cher. Atelier de réparation Samedi 21 octobre, 10h00 Fablab Montrichard Venez avec vos pièces plastiques cassées (boutons, poignées, supports…). Nous vous proposerons de les refabriquer en impression 3D. Fablab Montrichard Rue des Ecoles 41400 Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fablab Montrichard
Adresse Rue des Ecoles 41400 Montrichard Val de Cher
Ville Montrichard Val de Cher
latitude longitude 47.343368;1.184245

